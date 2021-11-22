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Алафинова Лада (Людмила) Викторовна
Алафинова Лада (Людмила) Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.1975
Пол
Женский
Отец
Алафинов Виктор Михайлович
1946 г.р.
Мать
Алафинова (Котельникова) Анастасия Сергеевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1975
Отец:
Алафинов Виктор Михайлович
Мать:
Алафинова Анастасия Сергеевна
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