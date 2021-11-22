Алафинова Лада (Людмила) Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алафинова Лада (Людмила) Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1975

Отец: Алафинов Виктор Михайлович

Мать: Алафинова Анастасия Сергеевна

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