Алафинов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.02.1946
Дата смерти10.04.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.04.1916
Рождение
06.02.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алафинова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
28.07.1975
Дочь: Алафинова Лада Викторовна
Мать ребёнка: Алафинова Анастасия Сергеевна