Алафинов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлафинов Виктор Михайлович

Алафинов Виктор Михайлович

avatar

Место рождения

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.02.1946

Дата смерти

10.04.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.04.1916
Рождение
06.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алафинова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
28.07.1975

Дочь: Алафинова Лада Викторовна

Мать ребёнка: Алафинова Анастасия Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close