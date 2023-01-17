Алафинова (Котельникова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алафинов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1975
Дочь: Алафинова Лада Викторовна
Отец ребёнка: Алафинов Виктор Михайлович