Алафинова (Котельникова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алафинова (Котельникова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Гусевка, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.07.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусевка, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алафинов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1975

Дочь: Алафинова Лада Викторовна

Отец ребёнка: Алафинов Виктор Михайлович

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