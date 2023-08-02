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Пругло Иван Гурьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

19.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1885

Отец: Пругло Гурий Григорьевич

Мать: Пругло (Лемишко) Евфросиния Алексеевна

Бракосочетание
03.02.1916

Жена: Пругло (Шапошникова) Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: (Пругло) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Пругло (Шапошникова) Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.05.1921

Дочь: (Пругло) Вера н/рожд

Мать ребёнка: Пругло (Шапошникова) Параскева Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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