Пругло Иван Гурьевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1885
Бракосочетание
03.02.1916
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: (Пругло) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Пругло (Шапошникова) Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.05.1921
Дочь: (Пругло) Вера н/рожд
Мать ребёнка: Пругло (Шапошникова) Параскева Леонтьевна
Смерть
Неизвестно