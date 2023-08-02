Пругло (Шапошникова) Параскева Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1916
Муж: Пругло Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: (Пругло) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
08.05.1921
Дочь: (Пругло) Вера н/рожд
Отец ребёнка: Пругло Иван Гурьевич
Смерть
Неизвестно