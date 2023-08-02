Пругло (Шапошникова) Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Шапошникова) Параскева Леонтьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1916

Муж: Пругло Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: (Пругло) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Гурьевич

Рождение ребёнка
08.05.1921

Дочь: (Пругло) Вера н/рожд

Отец ребёнка: Пругло Иван Гурьевич

Смерть
Неизвестно

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