Альмиев Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альмиев Руслан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Альмиев Файзрахман

Мать: Альмиева (Шакирзянова) Гульфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.08.2021

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