Альмиева (Шакирзянова) Гульфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Шакирзянов Гильфан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альмиев Руслан
Отец ребёнка: Альмиев Файзрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Альмиев Файзрахман
Рождение ребёнка
23.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Альмиев Файзрахман
Смерть
2017