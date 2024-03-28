Альмиева (Шакирзянова) Гульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альмиева (Шакирзянова) Гульфия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Шакирзянов Гильфан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альмиев Руслан

Отец ребёнка: Альмиев Файзрахман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альмиев Файзрахман

Рождение ребёнка
23.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альмиев Файзрахман

Смерть
2017

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