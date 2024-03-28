Альмиев Файзрахман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альмиев Руслан
Мать ребёнка: Альмиева (Шакирзянова) Гульфия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Альмиева (Шакирзянова) Гульфия
Смерть
2003