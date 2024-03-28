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Альмиев Файзрахман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альмиев Руслан

Мать ребёнка: Альмиева (Шакирзянова) Гульфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альмиева (Шакирзянова) Гульфия

Рождение ребёнка
23.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альмиева (Шакирзянова) Гульфия

Смерть
2003

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