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Комиссаров Борис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1930

Дата смерти

10.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теленкова Валентина Владимировна

Алнаши, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.12.2015
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