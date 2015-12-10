Комиссаров Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1930
Дата смерти10.12.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теленкова Валентина Владимировна
Алнаши, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.12.2015