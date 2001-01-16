Теленкова Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теленкова Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1931

Дата смерти

16.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комиссаров Борис Григорьевич

Алнаши, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.01.2001
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