Теленкова Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1931
Дата смерти16.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комиссаров Борис Григорьевич
Алнаши, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.01.2001