Пономарев Карп Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Пономарев Вукол Николаевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784
Сын: Пономарев Василий Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1827