Пономарев Карп Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Карп Вуколович

Пономарев Карп Вуколович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Пономарев Вукол Николаевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782

Сын: Пономарев Федор Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1783 и 1784

Сын: Пономарев Василий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798

Сын: Пономарев Иван Карпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.