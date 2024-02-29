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Пономарев Василий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1783 и 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1783 и 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1784

Отец: Пономарев Карп Вуколович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Пономарев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Дарья

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Сын: Пономарев Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Дарья

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Пономарев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Дарья

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819

Сын: Пономарев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Дарья

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Дочь: (Пономарева) Марья Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Дарья

Смерть
Неизвестно

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