Пономарев Василий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1784
Отец: Пономарев Карп Вуколович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Сын: Пономарев Петр Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Дарья
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Сын: Пономарев Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Дарья
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Сын: Пономарев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Дарья
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819
Сын: Пономарев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Дарья
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Дочь: (Пономарева) Марья Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Дарья
Смерть
Неизвестно