Пономарева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Сын: Пономарев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Сын: Пономарев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Сын: Пономарев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819
Сын: Пономарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Дочь: (Пономарева) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович
Смерть
Неизвестно