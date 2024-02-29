Пономарева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Дарья

Пономарева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1783 и 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1783 и 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Василий Карпович

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Пономарев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Сын: Пономарев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Пономарев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819

Сын: Пономарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Дочь: (Пономарева) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Карпович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.