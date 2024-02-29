Пономарев Вукол Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Пономарев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Пономарев Филип Старший Вуколович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Пономарев Михаил Вуколович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Пономарев Филип Меньший Вуколович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно