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Пономарев Вукол Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Пономарев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Катерина Ларионовна

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Пономарев Карп Вуколович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Пономарев Филип Старший Вуколович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Пономарев Михаил Вуколович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пономарев Филип Меньший Вуколович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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