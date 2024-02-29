Пономарев Филип Меньший Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Пономарев Вукол Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Наталья
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Пономарев Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Пономарева Наталья
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Пономарев Петр Филиппович
Мать ребёнка: Пономарева Наталья
Смерть
1855