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Пономарев Филип Меньший Вуколович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1779 и 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Пономарев Вукол Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Наталья

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Пономарев Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Пономарева Наталья

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Пономарев Петр Филиппович

Мать ребёнка: Пономарева Наталья

Смерть
1855

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