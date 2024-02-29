Пономарева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1779 и 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Пономарев Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Пономарев Филип Меньший Вуколович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Пономарев Петр Филиппович

Отец ребёнка: Пономарев Филип Меньший Вуколович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Филип Меньший Вуколович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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