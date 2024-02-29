Пономарева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1779 и 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Пономарев Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Пономарев Филип Меньший Вуколович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Пономарев Петр Филиппович
Отец ребёнка: Пономарев Филип Меньший Вуколович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно