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Пономарев Михаил Вуколович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1777 и 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Пономарев Вукол Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Ирина

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800

Сын: Пономарев Матвей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Дочь: (Пономарева) Марья Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Ирина

Смерть
Неизвестно

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