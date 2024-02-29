Пономарев Михаил Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Пономарев Вукол Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Ирина
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800
Сын: Пономарев Матвей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Дочь: (Пономарева) Марья Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Ирина
Смерть
Неизвестно