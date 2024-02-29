Пономарев Федор Карпович Между 1781 и 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарев Федор Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1781 и 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1782 и 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1782

Отец: Пономарев Карп Вуколович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Степанида Ларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802

Сын: Пономарев Василий Федорович

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Пономарев Платон Федорович

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Дочь: (Пономарева) Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Ларионовна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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