Пономарев Федор Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1781 и 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1782
Отец: Пономарев Карп Вуколович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802
Сын: Пономарев Василий Федорович
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Ларионовна
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Сын: Пономарев Платон Федорович
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Ларионовна
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Дочь: (Пономарева) Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Ларионовна
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно