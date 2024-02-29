Пономарева Степанида Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Степанида Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1782 и 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1781 и 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802

Сын: Пономарев Василий Федорович

Отец ребёнка: Пономарев Федор Карпович

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Пономарев Платон Федорович

Отец ребёнка: Пономарев Федор Карпович

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Пономарев Федор Карпович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Федор Карпович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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