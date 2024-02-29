Пономарева Степанида Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1782 и 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802
Сын: Пономарев Василий Федорович
Отец ребёнка: Пономарев Федор Карпович
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Сын: Пономарев Платон Федорович
Отец ребёнка: Пономарев Федор Карпович
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Пономарев Федор Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно