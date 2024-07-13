Александрова Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Александров Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.
Дочь: (Александрова) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Александров Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: (Александрова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Александров Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.
Сын: Александров Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Александров Яков Дмитриевич
Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно