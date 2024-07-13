Александрова Пелагея Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Александрова Пелагея Федоровна

Место рождения

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Александров Яков Дмитриевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.

Дочь: (Александрова) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Александров Яков Дмитриевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: (Александрова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Александров Яков Дмитриевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.

Сын: Александров Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Александров Яков Дмитриевич

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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