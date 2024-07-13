Александров Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.03.1917 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.
Дочь: (Александрова) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: (Александрова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.
Сын: Александров Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна
Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.03.1917 ст.