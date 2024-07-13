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Александров Яков Дмитриевич

Место рождения

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.03.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Дмитрий Алексеевич

Мать: Александрова Степанида Лукьяновна

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1894 ст.

Дочь: (Александрова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: (Александрова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.

Сын: Александров Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.03.1917 ст.
Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд

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