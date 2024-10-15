Александрова Степанида Лукьяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Александрова Степанида Лукьяновна

Место рождения

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.01.1862 ст.

Дочь: (Александрова) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1869 ст.

Дочь: (Александрова) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1870 ст.

Сын: Александров Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1872 ст.

Дочь: Александрова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

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