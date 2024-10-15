Александрова Степанида Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1862 ст.
Дочь: (Александрова) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.03.1869 ст.
Дочь: (Александрова) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.06.1870 ст.
Сын: Александров Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.10.1872 ст.
Дочь: Александрова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно