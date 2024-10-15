Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Степанида Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

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