Лакурин ! Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакурин ! Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лакурина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчукова (Лакурина) Ульяна (Иулиания) Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Лакурин Евдоким Михаилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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