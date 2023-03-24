Лакурин Евдоким Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакурин Евдоким Михаилович

Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Лакурин ! Михаил

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
шахтёр
Бракосочетание
До 1914

Жена: Лакурина ? ?

Военная служба
24.10.1914 ст.
Род войск: 149 Черноморский пех. полк, 13 рота Воинское звание: ефрейтор Откуда прибыл: с. Петропавловка -: Ранение в WW1
Смерть
Неизвестно

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