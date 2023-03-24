Лакурин Евдоким Михаилович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Лакурин ! Михаил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
шахтёр
Бракосочетание
До 1914
Жена: Лакурина ? ?
Военная служба
24.10.1914 ст.
Род войск: 149 Черноморский пех. полк, 13 рота Воинское звание: ефрейтор Откуда прибыл: с. Петропавловка -: Ранение в WW1
Смерть
Неизвестно