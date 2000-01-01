Горлова (Князева) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1933
Дата смерти15.11.1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1933
Отец: Князев Андрей
Мать: Просковья Романовна
Рождение ребёнка
03.08.1957
Дочь: Перевалова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Антанина Михайловна
Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1977