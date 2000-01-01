Горлова (Князева) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова (Князева) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1933

Дата смерти

15.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1933

Отец: Князев Андрей

Мать: Просковья Романовна

Рождение ребёнка
03.08.1957

Дочь: Перевалова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Антанина Михайловна

Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Горлов Михаил Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Михаил Филимонович

Смерть
15.11.1977
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