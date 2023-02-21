Горлов Михаил Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1933
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933
Рождение ребёнка
03.08.1957
Дочь: Перевалова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Антанина Михайловна
Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна
Похороны
07.07.1979