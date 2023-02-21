Горлов Михаил Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорлов Михаил Филимонович

Горлов Михаил Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1933

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933

Отец: Горлов Филимон Яковлевич

Мать: Горлова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1957

Дочь: Перевалова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Антанина Михайловна

Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Горлова Татьяна Андреевна

Похороны
07.07.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close