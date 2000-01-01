Горлов Филимон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горлов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Горлова Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1933
Сын: Горлов Михаил Филимонович
Мать ребёнка: Горлова Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Горлова Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Горлова Елизавета
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Горлова Зина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно