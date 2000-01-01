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Горлов Филимон Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горлов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Горлова Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1933

Сын: Горлов Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Горлова Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Горлова Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Горлова Елизавета

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Горлова Зина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Просковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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