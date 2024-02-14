Хамитов Гызылхак Мифтахович
Место рожденияд.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Дата рождения1910
Дата смерти18.04.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамитова (Фатизова) База (Бадар)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Рафаэль Гызылхакович
Мать ребёнка: Хамитова (Фатизова) База (Бадар)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1945
Причина смерти: Погиб в ВОВ