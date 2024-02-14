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Хамитов Гызылхак Мифтахович

Место рождения

д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

18.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Мать: Хамитова 1 Жена Мифтаха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова (Фатизова) База (Бадар)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Рафаэль Гызылхакович

Мать ребёнка: Хамитова (Фатизова) База (Бадар)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова (Фатизова) База (Бадар)

Смерть
18.04.1945
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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