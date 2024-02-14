Хамитова 1 Жена Мифтаха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Сагида Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хамитов Гызылхак Мифтахович
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Смерть
Неизвестно