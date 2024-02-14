Хамитова 1 Жена Мифтаха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова 1 Жена Мифтаха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Сагида Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хамитов Гызылхак Мифтахович

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Смерть
Неизвестно

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