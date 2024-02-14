Хамитова (Фатизова) База (Бадар)
Место рожденияПос. Саракташ, Саракташский район, Оренбургская область
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамитов Гызылхак Мифтахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Рафаэль Гызылхакович
Отец ребёнка: Хамитов Гызылхак Мифтахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно