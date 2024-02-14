Хамитова (Фатизова) База (Бадар) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Фатизова) База (Бадар)

Место рождения

Пос. Саракташ, Саракташский район, Оренбургская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Гызылхак Мифтахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Рафаэль Гызылхакович

Отец ребёнка: Хамитов Гызылхак Мифтахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Гызылхак Мифтахович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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