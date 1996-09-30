Холмецкая Нина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1911
Дата смерти30.09.1996
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1911
Рождение ребёнка
11.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич
Смерть
30.09.1996