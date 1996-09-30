Холмецкая Нина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холмецкая Нина Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1911

Дата смерти

30.09.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1911

Отец: Холмецкий Савелий Афанасьевич

Мать: Холмецкая Марина Осиповна

Рождение ребёнка
11.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич

Смерть
30.09.1996

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