Вершинин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Вершинин Василий Иванович
Мать: Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холмецкая Нина Савельевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холмецкая Нина Савельевна
Смерть
2001