Вершинин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Вершинин Василий Иванович

Мать: Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холмецкая Нина Савельевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холмецкая Нина Савельевна

Смерть
2001

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