(Гуськова) Евфимия Прокопиевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
29.06.1903
Отец: Гусев Прокопий Косьмин
Мать: Гуськова Марфа Васильева
С л. 51 – метрики за 1903 год. (Л. 55 об. 56) №15ж рождена 29, крещена 30 июня Евфимия родители крестьянин деревни Избной Прокопий Космин Гуськов и законная жена его Марфа Васильева, оба православнаг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Неизвестно