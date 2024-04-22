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(Гуськова) Евфимия Прокопиевна

Место рождения

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1903

Отец: Гусев Прокопий Косьмин

Мать: Гуськова Марфа Васильева

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
С л. 51 – метрики за 1903 год. (Л. 55 об. 56) №15ж рождена 29, крещена 30 июня Евфимия родители крестьянин деревни Избной Прокопий Космин Гуськов и законная жена его Марфа Васильева, оба православнаг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
Неизвестно
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