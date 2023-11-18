Гусев (Гуськов) Прокопий Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Гуськов) Прокопий Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1866

Отец: Гуськов Кузьма Кузьмич

Мать: Гуськова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1901

Сын: Гусев Кирилл Прокопиевич

Мать ребёнка: Гуськова Марфа Васильева

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1903

Дочь: Евфимия Прокопиевна

Мать ребёнка: Гуськова Марфа Васильева

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
С л. 51 – метрики за 1903 год. (Л. 55 об. 56) №15ж рождена 29, крещена 30 июня Евфимия родители крестьянин деревни Избной Прокопий Космин Гуськов и законная жена его Марфа Васильева, оба православнаг... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Гусева Феодосия Прокопиевна

Мать ребёнка: Гуськова Марфа Васильева

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Илья Прокопиевич

Мать ребёнка: Гуськова Марфа Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Марфа Васильева

Смерть
Неизвестно
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