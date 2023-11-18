Гусев (Гуськов) Прокопий Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1866
Отец: Гуськов Кузьма Кузьмич
Мать: Гуськова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1901
Мать ребёнка: Гуськова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: Евфимия Прокопиевна
Мать ребёнка: Гуськова Марфа Васильева
С л. 51 – метрики за 1903 год. (Л. 55 об. 56) №15ж рождена 29, крещена 30 июня Евфимия родители крестьянин деревни Избной Прокопий Космин Гуськов и законная жена его Марфа Васильева, оба православнаг... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Гусева Феодосия Прокопиевна
Мать ребёнка: Гуськова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуськова Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуськова Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно