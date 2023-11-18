Гуськова Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1901
Отец ребёнка: Гусев Прокопий Косьмин
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: Евфимия Прокопиевна
Отец ребёнка: Гусев Прокопий Косьмин
С л. 51 – метрики за 1903 год. (Л. 55 об. 56) №15ж рождена 29, крещена 30 июня Евфимия родители крестьянин деревни Избной Прокопий Космин Гуськов и законная жена его Марфа Васильева, оба православнаг... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Гусева Феодосия Прокопиевна
Отец ребёнка: Гусев Прокопий Косьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Прокопий Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно