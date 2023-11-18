Гуськова Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова Марфа Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1901

Сын: Гусев Кирилл Прокопиевич

Отец ребёнка: Гусев Прокопий Косьмин

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1903

Дочь: Евфимия Прокопиевна

Отец ребёнка: Гусев Прокопий Косьмин

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
С л. 51 – метрики за 1903 год. (Л. 55 об. 56) №15ж рождена 29, крещена 30 июня Евфимия родители крестьянин деревни Избной Прокопий Космин Гуськов и законная жена его Марфа Васильева, оба православнаг... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Гусева Феодосия Прокопиевна

Отец ребёнка: Гусев Прокопий Косьмин

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Илья Прокопиевич

Отец ребёнка: Гусев Прокопий Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Прокопий Косьмин

Смерть
Неизвестно
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