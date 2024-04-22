Ульян Максимов
Место рождения
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиПосле 1780 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Прасковья Ульянова
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Агрипина Ульянова
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Федосья Ульянова
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Мария Ульянова
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Иван Ульянов
Мать ребёнка: Ефимья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Павлова
Смерть
После 1780 ст.