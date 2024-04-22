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Ульян Максимов

Место рождения

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

После 1780 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: Максим Леонтьев

Мать: не указана

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Прасковья Ульянова

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Агрипина Ульянова

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Федосья Ульянова

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Мария Ульянова

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Иван Ульянов

Мать ребёнка: Ефимья Павлова

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Павлова

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1780 ст.
Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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