Ефимья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

После 1780 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Прасковья Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Максимов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Агрипина Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Максимов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Федосья Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Максимов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Мария Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Максимов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Иван Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Максимов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульян Максимов

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1780 ст.
Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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