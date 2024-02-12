Ефимья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиПосле 1780 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Прасковья Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Максимов
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Агрипина Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Максимов
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Федосья Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Максимов
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Мария Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Максимов
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Иван Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульян Максимов
Смерть
После 1780 ст.