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Басков Александр Иванов

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1878

Отец: Басков Иван Архипов

Мать: Баскова Агрипина Ипатова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова (Кузмичева) Мария Спиридонова

Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Басков Николай Александров

Мать ребёнка: Баскова (Кузмичева) Мария Спиридонова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1908

Сын: Басков Александр Александров

Мать ребёнка: Баскова (Кузмичева) Мария Спиридонова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1913

Сын: Басков Петр Александров

Мать ребёнка: Баскова (Кузмичева) Мария Спиридонова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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