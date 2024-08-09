Басков Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения20.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1878
Отец: Басков Иван Архипов
Мать: Баскова Агрипина Ипатова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Басков Николай Александров
Мать ребёнка: Баскова (Кузмичева) Мария Спиридонова
Рождение ребёнка
25.08.1908
Сын: Басков Александр Александров
Мать ребёнка: Баскова (Кузмичева) Мария Спиридонова
Рождение ребёнка
24.06.1913
Мать ребёнка: Баскова (Кузмичева) Мария Спиридонова
Смерть
Неизвестно