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Баскова Агрипина Ипатова

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басков Иван Архипов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Басков Константин Иванов

Отец ребёнка: Басков Иван Архипов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1876

Дочь: Баскова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Басков Иван Архипов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.08.1877

Сын: Басков Павел Иванов

Отец ребёнка: Басков Иван Архипов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1878

Сын: Басков Александр Иванов

Отец ребёнка: Басков Иван Архипов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1882

Дочь: Баскова Анна Иванова

Отец ребёнка: Басков Иван Архипов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1888

Сын: Басков Василий Иванов

Отец ребёнка: Басков Иван Архипов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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