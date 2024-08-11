Баскова Агрипина Ипатова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басков Иван Архипов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Басков Иван Архипов
Рождение ребёнка
02.07.1876
Дочь: Баскова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Басков Иван Архипов
Рождение ребёнка
24.08.1877
Сын: Басков Павел Иванов
Отец ребёнка: Басков Иван Архипов
Рождение ребёнка
20.09.1878
Отец ребёнка: Басков Иван Архипов
Рождение ребёнка
10.06.1882
Дочь: Баскова Анна Иванова
Отец ребёнка: Басков Иван Архипов
Рождение ребёнка
03.04.1888
Отец ребёнка: Басков Иван Архипов
Смерть
Неизвестно