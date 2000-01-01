(Калинина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1837 по 1838 г.р.

Мать

С 1838 по 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1866

Отец: Калинин Яков

Мать: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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