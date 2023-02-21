Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1838 по 1839

Дата смерти

03.09.1895

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1837 по 1838 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1839

Отец: Евграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Калинин Николай

Отец ребёнка: Калинин Яков

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Калинин Яков

Рождение ребёнка
После 1866

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Калинин Яков

Рождение ребёнка
После 1867

Дочь: Рукавишникова Мария

Отец ребёнка: Калинин Яков

Рождение ребёнка
12.07.1883

Сын: Калинин Пётр

Отец ребёнка: Калинин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Яков

Смерть
03.09.1895
г. Симбирск, слобода Королёвка
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close