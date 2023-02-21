Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1838 по 1839
Дата смерти03.09.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1839
Отец: Евграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Калинин Николай
Отец ребёнка: Калинин Яков
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Калинин Яков
Рождение ребёнка
После 1866
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Калинин Яков
Рождение ребёнка
После 1867
Дочь: Рукавишникова Мария
Отец ребёнка: Калинин Яков
Рождение ребёнка
12.07.1883
Сын: Калинин Пётр
Отец ребёнка: Калинин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Яков
Смерть
03.09.1895
г. Симбирск, слобода Королёвка
Причина смерти: Болезнь