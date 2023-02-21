Калинин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1837 по 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1837 по 1838
Отец: Калинин Андрей
Мать: Калинина Татьяна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Калинин Николай
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
После 1867
Дочь: Рукавишникова Мария
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
12.07.1883
Сын: Калинин Пётр
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно