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Калинин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1837 по 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1817 и 1818 г.р.

Мать

Между 1818 и 1819 г.р.

Жена

С 1838 по 1839 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1837 по 1838

Отец: Калинин Андрей

Мать: Калинина Татьяна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Калинин Николай

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
После 1866

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
После 1867

Дочь: Рукавишникова Мария

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
12.07.1883

Сын: Калинин Пётр

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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