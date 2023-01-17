Кузьмин Артемий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Кузьмин Григорий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1710
Сын: Кузьмин Вахромей Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Кузьмина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Смерть
Неизвестно