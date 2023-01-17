Кузьмин Артемий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Артемий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Кузьмин Григорий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1710

Сын: Кузьмин Вахромей Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Кузьмина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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