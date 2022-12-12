Кузьмин Вахромей (Варфоломей) Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1710
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1710
Отец: Кузьмин Артемий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Кузьмин Данило Вахромеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Параскева Вахромеевна
Мать ребёнка: Кузьмина Ксения
Бракосочетание
До 1746
Жена: Кузьмина Ксения
Смерть
До 1763