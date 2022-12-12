Кузьмин Вахромей (Варфоломей) Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Вахромей (Варфоломей) Артемьевич

Кузьмин Вахромей (Варфоломей) Артемьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1710

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1710

Отец: Кузьмин Артемий Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Кузьмин Иван Вахромеевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Кузьмин Данило Вахромеевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Параскева Вахромеевна

Мать ребёнка: Кузьмина Ксения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1746

Жена: Кузьмина Ксения

Смерть
До 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close