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Кузьмин Григорий Артемьевич

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Кузьмин Артемий Семёнович

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кузьмин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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