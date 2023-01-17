Кузьмин Григорий Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Кузьмин Артемий Семёнович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно