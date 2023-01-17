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Кузьмин Яков Григорьевич

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Кузьмин Григорий Артемьевич

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кузьмин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.07.1777 ст.

Дочь: Макрида Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1779 ст.

Сын: Кузьмин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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