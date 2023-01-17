Кузьмин Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Кузьмин Григорий Артемьевич
Мать: не указана
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1777 ст.
Дочь: Макрида Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1779 ст.
Сын: Кузьмин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно