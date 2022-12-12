Кузьмин Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1779 ст.
Отец: Кузьмин Яков Григорьевич
Мать: не указана
Крещение
28.03.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Кузьмина Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кузьмин Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно