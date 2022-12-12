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Кузьмин Алексей Яковлевич

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.03.1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1779 ст.

Отец: Кузьмин Яков Григорьевич

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
28.03.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Кузьмина Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кузьмин Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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