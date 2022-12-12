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Кузьмин Филипп Алексеевич

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Кузьмин Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1831

Жена: Кузьмина Мария Иудовна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Надежда Филипповна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Иудовна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кузьмин Никон Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Кузьмин Игнатий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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