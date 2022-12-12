Кузьмин Филипп Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Кузьмин Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1831
Жена: Кузьмина Мария Иудовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Надежда Филипповна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Иудовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Кузьмин Игнатий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1857