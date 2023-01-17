Красулина Екатерна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина Екатерна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1839

Дочь: Красулина Ульяния Алексеевна

Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович

Ширково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1842

Сын: Красулин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Красулина Дария Алексеевна

Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Красулина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Красулин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Красулин Созонт Алексеевич

Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Красулина Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович

Ширково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1858

Дочь: Красулина Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красулин Алексей Кондратович

Смерть
Неизвестно
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