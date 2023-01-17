Красулина Екатерна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1839
Дочь: Красулина Ульяния Алексеевна
Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович
Рождение ребёнка
09.05.1842
Сын: Красулин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Красулина Дария Алексеевна
Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Красулина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Красулин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Красулин Созонт Алексеевич
Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Красулина Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович
Рождение ребёнка
15.05.1858
Дочь: Красулина Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Красулин Алексей Кондратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно